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華懋「添食」逾33億購倫敦商廈

【明報專訊】正當本地龍頭發展商長實（1113）積極在港增加土地儲備之際，另一邊廂，同屬本港大型老牌發展商的華懋集團，近年除積極在港投地之外，同時亦涉足海外物業。

華懋集團宣布，最新以3.495億英鎊（約33.9億港元），向英國房地產投資信託基金Landsec購入位於英國倫敦中心地帶的頂級辦公大樓One New Street Square，物業面積涉及276,502方呎，呎價約12,260元。

4個月內再度入市倫敦物業

One New Street Square於2016年落成，由全球四大會計事務所之一的德勤全棟承租，每年淨租金約1680萬英鎊（約1.63億港元），目前租金回報約4.8厘，租約期至2036年。物業是華懋繼去年9月以1.585億英鎊（約15.3億港元）購入位於法靈頓（Farrington）的Kaleidoscope辦公大樓，是次交易為集團於4個月內購入的第二幢頂尖倫敦商廈，兩項物業相距少於1公里。

蔡宏興：港仍是集團基地

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，很高興收購One New Street Square的業權，該物業位處倫敦中部核心區域，可帶來可觀回報，是次收購為集團擴展業務的重要一步，打算持有此物業作長期投資。他補充，香港仍會是集團的基地及核心市場，同時正計劃逐步增加在其他主要國際級城市的投資，以達至業務多元化和帶來具靭性的長遠收益。

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