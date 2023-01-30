本月新盤沽約470伙 4個月新高

ONE INNOVALE 3期佔147伙最多

雖然本月市場未有全新大型樓盤推出市場，但綜合成交紀錄冊及市場消息，本月至昨日為止，市場共錄得約470宗一手買賣，較上月全月的約270宗增加約74%，並為去年11月錄得227宗後連續兩個月上升，創去年9月約610宗後的新高。在眾多新盤中，售出單位伙數最多樓盤，要數到恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE 3期，扣除撻訂個案，該盤本月暫售出約147個單位，佔整體一手市場逾三成成交。

按月升逾七成 豪宅盤成交矚目

受惠通關效應，豪宅新盤買賣亦明顯變得活躍，其中華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，本月迄今已售出23伙，共套現逾14億元。該盤自去年11月推出至今累售約42伙，套現逾22億元，即售出伙數及金額，本月均佔超過一半，其中包括昨日以4455萬元連車位售出的8座16樓B室，實用面積1185方呎，3房間隔，實呎37,595元，成交期為720日。

此外，信置（0083）與中電（0002）合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，本月亦連沽9伙，套現逾8.5億元，當中不乏大手買家，如上月以近2億元購入項目2伙的百老匯電器家族，本月亦加碼再購3伙，5伙共涉4.75億元。內房合景泰富（1813）和龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，月內連錄2宗過億元成交，其中3座10樓B室，實用面積3627方呎，4房4套間隔，連車位以逾1.832億元成交，實呎5.05萬元，成交價及呎價均創鴨脷洲標準分層戶新高。

過去2日共錄約38宗新盤買賣

另綜合市場消息，過去2日市場共錄得約38宗新盤買賣，較上周末（年三十及大年初一）的24宗增加近六成。