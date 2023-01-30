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春節後首周末 十大屋苑13宗交投續旺

【明報專訊】踏入兔年二手交投續旺。中原統計春節後首個周末兩日共錄13宗成交，僅較前周同期少1宗，仍高位橫行。當中8個屋苑有成交，最多成交為沙田第一城，2日共有4宗買賣。另據美聯分行統計，周末兩日十大屋苑錄約15宗成交，按周回升約7.1%，並連續9周錄得雙位數水平。

嘉湖複式1110萬沽 27年升近2倍

市場消息稱，天水圍嘉湖山莊亦錄得近月罕見的逾千萬元成交。位於麗湖居2座頂層複式戶，實用面積1281方呎，4房間隔，以1110萬元沽出，實呎8665元。原業主1996年以382.6萬元購入，持貨約27年，帳面獲利727.4萬元或1.9倍。

料市場憧憬美國加息潮完結

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年過後，樓市全面復常，購買力亦全面回歸，加上市場預期本周四美國再加息0.25厘後，便會完成是次加息周期，下半年更有機會減息，買家置業信心增強，有助加快入市決定。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則預期，受通關因素持續帶動下，本港經濟有望進一步反彈，樓市有望「價量齊升」。

啟豐園2房400萬沽 4年實蝕23%

新春後樓市仍錄零星二手蝕讓，祥益地產區域董事袁思賢稱屯門啟豐園3座中層F室，實用面積325方呎，2房間隔，以400萬元售出，實呎12,308元。原業主2018年底490萬元購入，帳面蝕90萬元，若連使費計料實蝕約114萬元或約23%。

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