EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜

明報記者 容婌維

攝影 賴俊傑

EIGHT STAR STREET已屆現樓，自2021年3月開售以來，迄今已累積沽約30伙。至於現樓示範單位，位處22樓A室，實用面積915方呎，原則屬3房1套間隔，但設計師改為2房1套。進入單位，大門旁設全身智能鏡，屬交樓標準一部分，智能鏡除可控制智能家電外，可查看交通、天氣等。

智能鏡可查看交通及天氣

單位採橫廳設計，配合整排落地玻璃窗，採光不俗。設計師將整個廳區劃分為三部分，梗廚對出為飯廳，可放置六人餐枱；毗鄰露台的是客廳，設有一組小梳化及休閒椅；位處客廳旁的一個小區域，設計師打造成「迷你吧」，方便戶主享用輕食、宴請朋友把酒言歡。

值得一提，吧枱位置原為睡房，現拆除牆身改裝成「迷你吧」，為戶主打造多個休閒空間，更將廳區擴大至現時超過370方呎。

寢區則整齊歸邊，兩間睡房分別佔地約52方呎及96方呎，間隔方正，惟區內高樓大廈林立，景觀以市區樓景為主，個別房間更貼近毗鄰商廈，私隱度相對欠奉。

另一現樓示範單位屬低層，為2樓C室，實用面積555方呎，2房1套間隔，屬平台特色戶，平台面積共192方呎。設計師以木系家具貫穿全屋，加上綠色植物點綴，營造「城市綠洲」的感覺。單位採開放式廚房設計，經過廚房可達廳區，擺放4人餐桌及梳化後，仍有相當活動空間。

特色戶營造城市綠洲感覺

單位亮點是附設戶外平台，放置有桌椅組合、休閒椅等戶外家具，戶主可在此放鬆休息，暫時忘卻城巿繁囂。事實上，平台橫跨整個廳區，除可從客廳進出，戶主亦可直接從主人房出入平台。主人睡房間隔方正，可以「三邊上落」睡牀，另有空間放置衣櫃、梳妝枱等；至於另一房間，設計師則劃作私人健身室，方便戶主彈性安排運動時間。

■有片睇

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