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名城二手交投價量齊升

【明報專訊】1月初本港與內地恢復免檢疫通關，整體二手交投明顯回升。毗鄰港鐵大圍站的名城，2023年1月截至25日累錄約13宗成交，已超越2022年12月全月約11宗，最新平均實呎約1.67萬元，亦較去年12月錄約1.63萬元略為回升。區內代理表示，樓市氣氛好轉，農曆新年期間有約兩成放盤業主反價，幅度約3%至5%；屋苑目前約有135個放盤，3房入場叫價約1100萬元起。

明報記者 容婌維

中原地產高級區域董事歐偉基表示，近期名城的整體睇樓、成交量，按月均增加約三成至四成，主要睇樓客源為區內換樓客或租客。他預計，農曆新年公眾假期後，將陸續有內地客來港入市。

兩成放盤業主反價3%至5%

歐續稱，名城於新春期間錄得3期第5座南翼中層A室成交，實用面積688方呎3房連套房間隔，成交價1160萬元，實呎16860元；原業主2016年3月以約795萬元購入，持貨約7年，帳面獲利365萬元或約46%離場。

3房1160萬易手 7年帳賺近五成

另一方面，十大指標屋苑之一紅磡黃埔花園，1月截至25日止暫錄約25宗成交，創去年4月錄約29宗後，近9個月來按月交投量新高，而1月平均實呎約1.33萬元。

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園新近錄得7期第3座頂層戶成交，實用面積663方呎3房1套間隔，望內園景，以815萬元易手、實呎12293元；原業主2016年8月約698萬元購入，持貨逾6年，帳面獲利117萬元或17%。

雖然二手交投回升，惟市場仍然不乏蝕讓成交，上車屋苑沙田第一城，兔年的二手成交見紅。美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城第8座低層C室，實用面積327方呎2房間隔，於新春期間以488萬元成交，實呎14924元。

上述單位原業主2018年以600萬元購入，因急於套現而蝕讓沽貨，持貨逾4年，帳面已蝕112萬元或19%；若連使費計，料有機會實蝕逾140萬元或約23%。

皓畋2房1460萬沽 業主料實蝕25%

另市場消息稱，何文田半新盤皓畋第7座中層C室，實用面積679方呎，2房連工人房間隔，以1460萬元易手、實呎21502元；原業主2017年12月以1836萬元一手購入，帳面已蝕約376萬元或20%；連使費計，料有機會實蝕約460萬元離場，實際蝕幅約25%。

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