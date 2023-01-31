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柏傲莊III擬兩年後現樓重推 業界：增強買家信心 利善價而沽

【明報專訊】新春假期結束，發展商推盤大計陸續曝光。新世界（0017）預告，今年擬推6個新盤涉約5227伙（見表），其中逾4000伙、即近八成屬4個位處啟德跑道區的合作項目。而與港鐵（0066）合作、於2021年夏天公布因建築質素問題而需拆卸重建，累積約有424個單位取消交易的大圍站柏傲莊III，傾向以現樓形式重售，意味有機會於2025年初才展開銷售。

明報記者 林可為 林尚民 容婌維

暫424伙取消交易佔一半 涉逾65億元

目前正重建的大圍站柏傲莊III，現時累積錄約424宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的50%，相關單位涉銷售總額約65.4億元，項目預計關鍵日期則由2023年6月推遲21個月，至2025年3月。新世界營業及市務部總監黃浩賢昨出席中原新春團拜時表示，柏傲莊III暫時未有計劃於今年重新申請預售樓花同意書，而已取消交易單位，暫傾向以現樓推售；換言之，此批早前已取消交易單位，有機會待2025年初才重推。

今年推6盤 4個屬啟德合作項目

業界分析，柏傲莊III現正重建，而已取消交易單位擬留待現樓重售，相信發展商是為了增強買家對項目質素的信心；此外，經濟環境未完全明朗，加上新世界沒資金壓力，留待兩年後重售，有機會可賣得更好價錢。

新世界擬今年推出的6個新盤，包括4個啟德跑道區合作項目、共涉約4027伙。黃浩賢表示，與會德豐、恒地（0012）、帝國合作的MIAMI QUAY II擬今季推出。此外，與恒地、中海外（0688）及華懋等合作的承豐道22號項目，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，項目主打3房及4房戶，平均實用面積約1000方呎，擬招標推售。另新世界系兩個港島盤，包括獨資的北角皇都戲院重建項目，及黃竹坑站港島南岸5期，分別提供約400伙和800伙，擬第四季登場。

百利保（0617）及富豪酒店（0078）亦公布推盤計劃，富豪物業代理董事衛振聲表示，今年將發售西環尚瓏、富豪‧山峯兩個現樓項目的餘貨，共涉約214伙，估計總市值約60億元。當中尚瓏擬本季開售現樓，集團亦擬保留尚瓏部分單位長線收租，意向呎租70至80元。綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交錄約485宗，當中資策（0497）牽頭、已屆現樓的渣甸山皇第，新售出地下至2樓A室，實用面積4102方呎3房3套間隔、另連花園及雙車位，成交價2.87億元、實呎7萬元，成交期150天；市場消息指買家為「新香港人」。

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