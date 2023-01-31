moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

恒基一部今年推4000伙 市值料達400億

【明報專訊】樓市受通關帶動好轉，多家發展商接連公布今年推盤大計。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，部門今年部署開售五大新盤，共涉約2500伙，連同貨尾單位共約4000伙，總市值高達400億元。

林達民透露，恒地（0012）旗下、鄰近啟德站的HENLEY PARK將成為集團今年頭炮，最快2月登場。同時，香港小輪（0050）及市建局合作發展、由恒基物業代理負責銷售的深水埗映岸，亦有望下月推售。另外，恒基一部年內亦計劃推出紅磡必嘉坊第3期、石硤尾巴域街及深水埗西洋菜北街三大項目，目前正籌備推售的前期工作。

二部今年擬推啟德跑道區3合作項目

此外，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，部署年內推出位於啟德跑道區的3個合作項目，涉及逾2600伙。另外，二部亦擬推售恒地獨資發展的上環伊利近街項目、以及大角嘴利奧坊第5期，分別涉及約260伙及約220伙，上述兩個均為舊契項目，毋須申請預售，可視乎建築進度隨時推出。

新地NOVO LAND第2B期最快下月搶灘

另外，新地（0016）於農曆新年過後，正式展開2023年推盤部署，當中屯門兆康NOVO LAND第2B期將率先登場。

新地代理總經理陳漢麟表示，2B期涉及729伙，位處項目商場NOVO Walk上蓋，最快下月推售，將於本周後期公布最新銷售部署。同系位於大埔白石角的優景里項目第2A期UNIVERSITY HILL，則將緊接於今年3月至4月推出。新地代理總經理胡致遠透露，今期主打1房及2房單位，佔約75%。他續指，由於政府已落實興建白石角站，加上今期景觀、戶型較第1期優勝，預計今期有加價空間。UNIVERSITY HILL設746伙，預計關鍵日期為明年6月。

另一方面，星星地產（1560）元朗宏業西街雨後部署今年3月登場。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，預計項目下月內獲批預售，並擬下月中開放展銷廳予傳媒預覽，3月正式開價及開售，全盤提供335伙，樓花期不足一年。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款