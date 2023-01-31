十大屋苑本月逾270成交 9個月新高

據本報綜合各大代理資訊，十大屋苑至昨日止，錄得約274宗成交，較去年12月全月184宗多出49%，並連升兩個月，值得一提，十大屋苑於本月上半月錄得約186宗成交，換言之，即使下半月有多日農曆年長假期，期內仍錄得約88宗成交屬罕境。

按月急升五成 太古城涉39宗佔最多

而十個屋苑中，只有藍田麗港城及荔枝角美孚新邨成交量按月錄得跌幅，而成交量最多屋苑為鰂魚涌龍頭屋苑太古城，本月錄39宗買賣，較上月的23宗多70%，最新平均成交實呎16,460元，按月上升2.8%。另鴨脷洲海怡半島本月錄約32宗成交，較上月5宗勁升5.4倍，升幅為十大屋苑之冠，本月平均成交實呎14,930元，按月升5.8%。

此外，據美聯統計，十大屋苑本月交投錄約279宗，按月大幅上升逾三成，同創9個月新高，美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，市場成交量躍升，主要是樓市於去年疫情以及加息陰霾影響而大幅調整，價量俱跌，但隨著政府防疫措施鬆綁，經濟表現向好，而且市場預期息口升勢放緩或見頂，買家入市信心回升。

愛海頌首錄二手 2房3年實蝕近7%

不過，續有半新盤錄得蝕讓，市場消息指，深水埗愛海頌錄首宗二手成交，單位為2座中層E室，2房間隔，實用面積499方呎，成交價853.8萬元，實呎17,110元，原業主2019年870.5萬元一手購入，帳面蝕16.7萬元或約2%，若連使費計料實蝕近60萬元或近7%。

另資料顯示，西半山天匯中層A室，實用面積2355方呎，4房雙套間隔，本月中登記以1.4億元易手，實呎59,445元，原業主2017年近1.6億元一手購入，帳面貶值近2000萬元或逾12%。代理指，有關單位並沒有於市場放盤，而登記原業主孫東海，及登記買家俞念初，二人與電影《湄公河行動》及《紅海行動》的聯合出品人及行政監製同名，故不排除屬關連人士。