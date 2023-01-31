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地監局:擬更新代理境外物業指引

【明報專訊】地產代理監管局（下稱地監局）昨公布，去年共開立62宗有關境外物業的投訴，當中1宗涉及英國物業，其餘61宗均為大灣區個案，其中31宗涉及珠海「心海州」的大型發展項目，境外「爛尾樓」個案急增近兩倍，由2021年21宗增加至62宗，但與2020年66宗相若。

地監局主席蕭澤宇強調，由於本港不能干涉其他司法管轄區的物業買賣，境外物業問題複雜，並涉及多個不同的持份者，難以為銷售境外物業的代理設定一套考試及培訓制度。為改善上述情况，當局未來會制定新的指引規範，包括在有需要的情况下更新或發出執業指引，優化境外樓花與有效競爭行為的相關指引。此外，地監局強調宣傳教育工作，設立標語提醒消費者「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」致力提供相關指引供本地從業員跟從，盡量減少境外物業買賣糾紛。

去年處理243宗代理投訴

蕭澤宇指去年物業成交量比前年低，僅有6萬宗買賣，比2020年9.6萬宗減38%，地產代理資格考試及投訴個案比2021年明顯減少。去年地監局舉行了17場資格考試，共9087人應考，第五波疫情影響下共取消4場資格考試，部分筆試有近10%空缺，反映資格考試足夠應付市場需要。另地監局去年就本地開立273宗投訴個案，已處理243宗投訴，內有112宗成立，以及定期抽查及巡查共4872次，違規個案116宗，比前年162宗少28.4%。

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