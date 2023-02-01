華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙

明報記者 甘潔瑩、林尚民

華潤置地（1109）公布，華潤集團、華潤置地（海外）組成合營公司，華潤集團佔55%權益、華潤置地（海外）佔45%，於去年12月接納政府對長沙灣發祥街1號潤發倉庫的換地條款，涉補地價金額逾137.33億元，料為新地（0016）2017年底就西貢十四鄉項目，以約159億元完成補地價（連同2021年次輪補地價，合共約196.5億元）後，5年最大額補地價個案。

為歷來最大金額市區補價項目

至於對上一次最大金額市區補地價項目，為九建（0034）於2021年底完成的牛池灣清水灣道35號補地價項目，涉金額96.58億元，以項目最高可建樓面216.32萬方呎計，每方呎補價4464元。

華潤置地（海外）指出，根據新批地契及合營企業開發計劃，項目將建為集私宅、商業物業組成的綜合項目，並提供社福設施及公眾停車場，其中住宅樓面逾148萬方呎，料涉約2500伙；另商業用途總樓面近10萬方呎，即總面約158萬方呎。

以此計算，項目每方呎樓面補地價約8692元，華潤置地（海外）將負責項目的建設、推廣、銷售及物業管理；華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡早前接受本報專訪時表示，項目定位為大型中端住宅項目，戶型多元化，料主打2房戶。

市場定位大型中端住宅 料主打2房

長沙灣區近年最大型私宅，為會德豐、信置（0083）等合作的維港滙系列，項目所在的興華街西對出地皮，2017年以逾172億元投得，每方呎樓面價1.75萬元；項目共提供1437伙，2021年推出至今累售約845伙、套現約126億元，最新成交實呎2.6萬至2.8萬元。

維港滙近期呎價2.6萬至2.8萬

資料顯示，潤發貨倉和毗鄰的嘉里鴻基貨倉用地，現劃作「綜合發展區」用途，3家發展商新地（0016）、嘉里（0683）及華潤等，早於1998年提出建屋申請，並於2000年獲批重建2900伙，惟涉及權益和補地價等問題，於2010年規劃許可前未能完成，再於當年提出新方案涉建1692伙，惟最終撤回申請。

事隔數年，3家發展商再聯手向城規會遞交改劃申請，終在2020年獲批，整個發展分兩個地盤，地盤1將建1幢不多於42層高綜合大樓；地盤2將建6幢不多於45層高綜合大樓，兩地盤合共提供約3647伙住宅。