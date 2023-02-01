KOKO ROSSO本月蓄勢待發

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO提供392伙，標準戶實用面積約300至497方呎、涵蓋1房至2房戶；他續稱，除參考項目第1、2期近期近2.2萬元平均成交呎價外，亦會參考啟德新盤的成交價，料多數單位樓價低於1000萬元。

主打1房2房戶 料多數單位低於千萬

項目已獲批預售樓花，預計關鍵日期為明年9月，樓花期長約20個月。

除KOKO ROSSO，估計本月另有4個九龍新盤登場，其中啟德佔3個涉約2328伙，包括恒地（0012）旗下已屆現樓的HENLEY PARK，涉740伙；會德豐、恒地、新世界（0017）及帝國合作、樓花期約7個月的跑道區MIAMI QUAY II，涉571伙；嘉華（0173）、會德豐、中海外（0688）合作、樓花期約22個月的跑道區啟德海灣1，涉1017伙，發展商明日將公布最新部署。

此外，香港小輪（0050）與市建局發展、樓花期約1年的深水埗映岸設262伙，亦擬本月推售。

畢架．金峰開放現樓洋房示範單位

另遠展（0035）亦發力推售餘貨，旗下已屆現樓的大埔公路沙田嶺段畢架．金峰，最新開放2號洋房作現樓示範單位，即日起接受公眾預約參觀；項目去年已推出所有單位招標發售，最新委託中原代理。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，目前香港及內地屬通關初期，料樓價短期橫行，現時社會正步向復常，估計2月新盤市場有機會錄約千宗成交。

綜合市場消息，新盤市場1月全月累錄約510宗成交，較去年12月約280宗增逾八成。