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瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成

【明報專訊】樓市持續回升，惟部分屋苑仍錄得蝕讓。代理消息指出，屯門瓏門第3座高A室，實用1086方呎、屬4房連套間隔，原業主起初以2200萬元放盤，議價後減價292萬元或13%，以1908萬元易手，實呎17,569元；原業主2015年以2302.7萬元購入，帳面已蝕394.7萬元或17%，連各項雜費料有機會實蝕約500萬元或22%，料為屋苑蝕讓金額最大二手成交。

世宙2房售598萬 低市價4%

另中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙第5座中層A室，實用422方呎的2房戶，以598萬元沽出、實呎14,171元，低市價約4%；原業主2020年7月以680萬元買入，帳面蝕82萬元或12%，因持貨不足3年，須繳付樓價10%的額外印花稅SSD約59.8萬元，連同其他雜費，料原業主實蝕約180萬元或約26%。

美聯高級營業經理陳少枝表示，上水天巒2期琉森大道單號洋房，實用1818方呎，原則4房3套連工人套房，連平台、花園、天台及車庫，以3000萬元沽出、實呎16,502元；原業主2010年3033萬元購入上址，帳面蝕33萬元或1.1%，連雜費料有機會實蝕約190萬元或約6%。

銀湖‧天峰2房撻訂後重售

1個月賣貴4%

另一方面，二手市場錄得撻訂貨短期內重推、並賣貴30萬元的成交；世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山銀湖‧天峰第5座中層E室，實用573方呎2房戶，上月初曾以815萬元易手，惟買家在付大訂前取消交易，業主沒收臨時訂金後，新近再以838萬元放售，更反價7萬元或1%，終以845萬元再售出，實呎14,747元，即單位一個月內賣貴30萬元或約4%，原業主2013年以577萬元購入，現帳面賺268萬元或46%。

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