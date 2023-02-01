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凱施3舖傳獲洽購至尾聲涉逾2億

【明報專訊】連鎖麵包蛋糕店凱施餅店，近期遭債權人入稟呈請清盤，市場隨即傳出凱施餅店沽貨消息；據悉，該公司持有的3個舖位，近日獲洽售至尾聲，涉資約2.22億元，其中旺角花園街45至47號仁康大廈地下B舖，面積約1000方呎，凱施餅店或有關人士於2011年3月以1.8億元購入，去年10月起五度加按物業。

上述物業早前由財務公司接管，據悉以1.5億元放售，最新以約1.1億元獲洽購至尾聲，較放售價低4000萬元或27%，如成功售出，呎價約11萬元；若成交價得以落實，意味物業較2011年購入價貶值7000萬元或39%。據悉，商舖現由運動品牌adidas租用，月租52萬元，買家或享租金回報約5.7厘。

洽購價5600萬至1.1億不等

另灣仔堅拿道西10號冠景樓地下G及H舖，面積分別900及800方呎，兩舖均以5600萬元獲洽購至尾聲，即呎價分別約6.2萬及7萬元，前者交吉出售，後者屬凱施餅店自用舖。據悉，凱施餅店自去年第四季被指財困後，其持有的6個物業獲洽購涉逾4億元。

此外，中原（工商舖）工商部副分區營業董事陳樂瑤表示，長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈2樓全層現放售，面積8854方呎，意向價3579萬元，平均呎價4043元，物業交吉出售。陳透露，原業主原叫價5050萬元，因應市况而調低近三成。

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