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信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王

【明報專訊】新一年新盤交投轉旺，大額成交不絕，信置（0083）上月共售出55伙單位，當中以豪宅單位為主，套現逾18億元（見表），料成為2023年首月新盤吸金王。上月套現金額最高的項目為何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，繼百老匯電器家族後，再獲內地紡紗生產商家族入市，帶動項目單月售出9伙，套現逾8.5億元。信置執行董事田兆源表示，目前正搭建ST. GEORGE'S MANSIONS的現樓連裝修示範單位，稍後有機會開放予傳媒參觀。

今年擬推5新盤涉逾3000伙

以售出伙數計，信置旗下有份參與的項目，上月交投最暢旺的項目為西南九龍長沙灣維港滙系列，信置集團聯席董事楊文稱，該盤單月售出29伙，套現逾7.1億元。

田兆源指出，維港滙I早前已獲批入伙紙，已開放現樓予準買家預約參觀。他續稱，今年內將推出元朗錦上路站柏瓏III、將軍澳日出康城凱柏峰III、中環ONE CENTRAL PLACE、黃竹坑站港島南岸第4期及油塘通風樓項目等，共涉逾3000伙。

本月首日一手錄22宗成交

綜合市場資訊，新盤市場於本月首天單日錄約22宗成交，當中不乏大額入市個案。華懋旗下西半山大學閣招標售出1座11樓A室，實用面積1584方呎，3房1套間隔，連1個車位以8633萬元成交，實呎54,501元，買家採120天成交期，並可獲贈家具。

另外，百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作、已屆現樓的沙田九肚富豪．山峯項目，亦售出25號獨立屋，實用面積2576方呎，4房4套間隔，另設778方呎花園及533方呎天台，屋內備有升降機，並連兩個車位以6804.1萬元成交，實呎26,413元，買家採用720天成交期。

睿峰周日推38伙招標發售

至於原由恒大（3333）發展、現由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰（原名恆大．睿峰），昨上載更新價單及銷售安排，落實周日（5日）起招標發售38伙，單位實用介乎224至639方呎，戶型由開放式至3房，部分屬去年終止交易的單位。九建（0034）旗下、已屆現樓的將軍澳海茵莊園，亦上載更新價單及銷售安排，新增「先住後付」付款方法，並同時落實於周日（5日）起，以先到先得形式發售30伙。

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