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新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億

【明報專訊】近年有不少收購項目的新世界（0017），新近再有項目獲土地審裁處批出強拍令，有關物業為尖沙嘴漢口大廈，底價21.34億元。

根據判書內容顯示，若項目以商業發展，發展地積比率約12.2倍，將建1座24層高的商廈，最高可建樓面約14.1萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價約1.5萬元。

漢口大廈位於漢口道43至49A號，物業於1959年落成，樓齡約64年，地盤面積約11,565方呎，現為11層高的商住物業，地下為商舖，1樓或以上為住宅單位。申請人2019年申請強拍，當時持有該廈逾88%業權，而據判書顯示，申請人目前持有該逾98.24%業權，僅餘兩個住宅單位未能收購。

佳明1.9億購堡壘街地盤

另外，近年積極購入中小型舊樓重建的佳明集團（1271），上月初以1.9億元購入北角堡壘街地盤，該地盤已由銀主接管，以最高可重建樓面3.31萬方呎計，每方呎樓面地價5735元。資料顯示，上述地盤原由具內地背景的新城市地產集團或相關人士持有，2018年以逾4.67億元向金朝陽（0878）購入，及後多次延期成交，至2020年初由金朝陽借出逾1.55億元貸款才完成交易，而新城市地產集團及後至少3次把物業抵押予不同銀行及財務公司，其後淪為銀主盤。

5年貶值近六成

上述銀主地盤今年1月由GRAND BUILD DEVELOPMENT LIMITED以1.9億元買入，其公司董事包括佳明集團主席陳孔明、財務總監關永和等。若以2018年購入價逾4.67億元計，成交價較購入價低2.77億元，5年間貶值59%。本報就此向佳明查詢，至截稿前未有回覆。

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