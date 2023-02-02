規劃署反對東成里申建3565伙住宅

【明報專訊】政府銳意發展新界西北，發展商亦積極改劃區內土地。有財團早前就元朗南生圍東成里丈量約份第103約多個地段和丈量約份第115約多個地段提出改劃申請，將一幅面積約57.68萬方呎「未決定用途」地皮，改劃成「綜合住宅發展」，擬建14座大樓及9座洋房，住宅樓面涉約168.87萬方呎，提供3556個分層單位及9間洋房，惟規劃署不支持其發展，料明日城規會審議時或遇阻力。