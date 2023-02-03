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觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向

【明報專訊】僅接獲新地（0016）一份標書的市建局觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目，該局昨日宣布，收回有關的招標項目，即最終流標收場。市建局亦回應表示，董事會議決收回有關招標項目後，管理層將進行市場調查，評估未來市場需求狀况，以及聽取發展商對是次招標的意見，從規劃、發展和財務等不同層面，研究適當的方案，擬定項目未來的發展路向。值得留意，旺角洗衣街大型商業項目將於本月底截標，在商業前景欠妥下，業界料項目流標風險亦高。

明報記者 甘潔瑩

商業市道自疫情爆發以來，一直未有起色，而商業地市場估值更持續下調。去年9月市建局邀請發展商遞交發展意向書時，估值曾一度高見151.6億至259.9億元，即每方呎樓面地價約7000至1.2萬元，惟項目上月中截標時，估值已大減43%至50%，至約86.6億至130億元，預計每方呎樓面地價約4000至6000元，惟亦未能成功批出發展權。

地皮估值5個月內跌逾四成

項目去年11月招標，邀請19間發展商或財團入標，惟上月截標時只接獲區內大地主新地獨資入標競投。餘下獲邀請入標的18家發展商或財團如長實（1113）、恒地（0012）、會德豐等均未有入標參戰。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次流標與現時商廈空置率處於高水平有關，而整體商業市場前景，未有因恢復通關而立即復蘇；而未來亦有不少甲廈新供應需時被市場消化。他又表示，過去一年發展商銷售住宅速度較緩慢，延長資金回籠時間。

業界料洗衣街商業地流標風險高

值得留意，本月共有3個項目或地皮截標，包括港鐵小蠔灣1期項目發展、荃灣寶豐路住宅地，以及旺角洗衣街巨無霸商業項目，觀塘項目流標，或影響財團對洗衣街商業地的出價。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，洗衣街商業地可建樓面高達逾152萬方呎，加上早前推出的赤柱環角道地皮，政府亦拒絕接受低地價，因此洗衣街商業地流標風險亦高。綜合市場估計，洗衣街商業地估值約73.2億至121.9億元，預計每方呎樓面地價約4800至8000元。

2007年籌劃觀塘市中心重建項目，共分為5個發展區，先後已發展3個住宅項目，餘下兩期屬商業項目，市建局以合併形式推出項目，提供商業樓面和政府設施。市建局早已因應市况轉變，引入「浮動規劃參數安排」，在總樓面保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面不超過216.59萬方呎。

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