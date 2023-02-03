NOVO LAND 2B期批預售涉729伙

雷霆表示，NOVO LAND 1期去年開售銷情火熱，2期位置亦比1期有優勢，並認為美國聯儲局加息步伐已放緩，息口漸見頂，本港樓市因加息所造成的壓力漸消，加上留意到近月二手樓價有所回升，一手交投亦開始活躍，料整體樓價將有5％至10％升幅。

新地代理總經理陳漢麟補充，NOVO LAND 2B期涉729伙，當中1房及2房戶佔近九成，其餘單位涵蓋3房至4房戶型。他續稱，項目的2A期亦正待批預售，有機會緊接項目第2B期推出，兩期共涉逾1500伙。資料顯示，NOVO LAND 2B期預計關鍵日期為明年5月中，樓花期約16個月。

另外，嘉華（0173）、會德豐、中海外（0688）合作，位於啟德跑道區的啟德海灣1，亦有機會本月登場。

啟德海灣1或本月推 兩房佔六成

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目展銷廳已準備就緒，設於北角嘉華國際中心，將設5個示範單位，發展商會持續關注政府政策，為樓盤推售作「動態部署」。項目涉1017伙，標準戶型涵蓋1房至3房，當中2房戶佔約六成，預計關鍵日期為2024年11月底，樓花期約22個月。

另外，會德豐地產主席梁志堅表示，通關效應下，料本港經濟、樓市將於3個月後蓬勃起來，有信心今年全年樓價升7%至8%。

會德豐今年擬推6盤涉逾3000伙

推盤方面，會德豐地產常務董事黃光耀指出，今年擬推6個新盤涉逾3000伙，頭炮為樓花期約17個月的藍田KOKO ROSSO涉392伙；上半年擬推售新盤，還包括啟德跑道區承豐道19號第1期、將軍澳日出康城12期第1期、啟德跑道區MIAMI QUAY II。

新春氣氛漸退，本月首兩天整體新盤市場錄約30宗成交。華懋旗下西半山大學閣，售出第1座10樓A室，實用面積1584方呎、為3房1套間隔，連車位以8080萬元售出、實呎5.1萬元；項目本月暫錄2宗成交，吸金1.67億元。