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維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%

【明報專訊】樓市氣氛回升，北角維港頌連錄2宗成交。中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，維港頌5座高層A室，實用面積1048方呎，3房套間隔，望海景，獲數組準買家出價洽購，最終由3400萬元搶高至3528萬元成交，比原叫價高128萬元或約4%，實呎33,760元；原業主2017年3778萬元一手買入，雖帳面蝕250萬元或7%，但因當時發展商提供相當於樓價最少32%折扣優惠，料是次屬獲利個案。

另美聯分行營業經理江雲龍表示，維港頌3座高層A室，實用面積1070方呎，3房1套間隔，享海景，獲買家以3068萬元承接，實呎28,673元。原業主2017年約2780.3萬元一手購入，帳面獲利約287.7萬元或約10%，屬屋苑罕有帳面獲利個案。

禮頓山收租客4年實蝕260萬

自高鐵疫後重新通車後，繼九龍站凱旋門後，區內君臨天下亦錄二手成交。美聯高級區域營業董事彭文浩表示，君臨天下2座中層F室，實用面積1053方呎，3房1套連工人套間隔，設露台，望內園，成交價3200萬元，實呎30,389元。原業主2010年8月2160萬元購入，帳面獲利1040萬元或約48%。

市場消息指，跑馬地禮頓山9座中低層單位，實用面積924方呎，2房連套房設計，以3488萬元易手，實呎約37,749元。原業主2019年約3530萬元購入作收租，帳面貶值逾40萬元或約1%，若連使費計料實蝕約260萬元或約7%。

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