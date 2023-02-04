MOUNT NICHOLSON蝕1.6億 爆疫後最傷 4房大宅賣3.9億 「新香港人」沽貨離場

明報記者 林尚民

資料顯示，上述單位位於屋苑中層D室，實用面積4596方呎，4房4套間隔，連一個車位，上月底農曆新年後以3.9億元易手，實呎84856元。資料顯示，原業主姓李，為新香港人，2018年10月以近5.2億元一手購入，及後以900萬元購入屋苑一個車位，共涉5.29億元，若以最新成交價計，帳面蝕約1.39億元，若連同使費計料實蝕約1.65億元，蝕幅達31%。

至於新買家方面，為兩名以普通話拼音聯名人士，分別姓喻及俞，料為內地背景人士，惟今次交易只需付樓價4.25%印花稅、涉1657.5萬元，即以首置名義入市。值得一提是，屋苑去年亦錄得一宗登記，單位為MOUNT NICHOLSON高層C室，實用面積4186方呎，4房4套間隔，去年11月以5億元易手，原業主香江集團董事長劉志強女兒劉楸妍，於2021年11月以超過5.6億元一手購入，即單位1年貶值近11%；不過，由於單位未曾於市場放售，不排除業主自行將單位易手，或涉及內部轉讓。

天鑄4房撻大訂 買家損手680萬

市場近年對上一宗最大宗二手豪宅蝕讓，要數到海航系相關人士於2015年以逾5.06億元，購入的山頂TWELVE PEAKS雙號屋，物業2021年淪為銀主盤，去年1月以3.87億元售出，以洋房實用面積4241方呎計，實呎91252元，約6年來貶值1.19億元或約24%。

大劉接收呂麗君遠金單位 料助還按揭

此外，市場有豪宅新盤錄撻大訂，為新地（0016）何文田現樓天鑄2期3座17樓A室，單位實用面積1708方呎，4房2套間隔，買家原於2019年1月以6806.6萬元、實呎3.98萬元購入，惟新近已終止買賣合約，估計遭沒收10%訂金、料涉約680萬元。

至於「大劉」劉鑾雄與前女友呂麗君（現名呂姵霖），近月再涉物業交易。資料顯示，金鐘遠東金融中心低層半層樓面，面積約5680萬方呎，由南騰有限公司持有，公司董事上月初由呂麗君及相關人士，轉為大劉妻子「甘比」陳凱韻胞姊陳詩韻，料物業已由大劉接收，據悉，物業市值約1億元。資料又顯示，上月初由呂麗君私人持有的跑馬地藍塘道39號A洋房，亦登記解除按揭，該洋房由呂麗君於2016年11月2.88億元購入，估計「出售」遠東金融中心物業之金額，正好清還藍塘道洋房按揭餘額。