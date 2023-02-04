新世界唐人新村兩地申建住宅涉5601伙

最高38層高住宅大廈

據城規會文件顯示，上述申請由榮寶發展有限公司提出，由新世界執行董事薛南海等人出任公司董事，申請將位於丹桂村南配水庫附近的地皮，即唐人新村丈量約份第121約地段第1829 號A分段餘段及第3小分段的兩幅共93.01萬方呎的土地，部分屬綠化地帶，改為「住宅（乙類）」及道路用途。

項目東面地盤鄰近新世界旗下柏巒，地盤面積約41.7萬方呎，以地積比3.8倍計，興建6幢32至38層高分層住宅，提供2634伙，總樓面約148.8萬方呎；位於西面地盤則鄰近丹桂村南配水庫，面積約51.2萬方呎，以3.9倍地積比計，擬建7幢17至30層高分層住宅，提供2967伙，總樓面172萬方呎。即整個項目預計提供5601伙，總樓面約320.92萬方呎。

值得留意，新世界去年8月已就上述就唐人新村近柏巒及采茵軒一幅地皮向城規會申請改劃，擬在一幅20.65萬方呎的地皮內興建6幢不多於29層住宅大廈，提供1381伙，總樓面約74.34萬方呎，若3個項目全數獲批准，即該地帶將建19幢摩天大廈，提供6982伙私宅，其規劃接近半個嘉湖山莊（單位總數為15,880伙）。

另外資基金ESR及華懋去年7月以52.57億元、每方呎樓面地價3539元投得的葵涌物流地，最新向城規會申請放寬建築物高度限制，擬將用地高度限制由40米（主水平基準上，下同）增至48米，擬建1座7層高（另設2層地庫）的物流中心及公眾停車場，主要提供凍倉儲存及相關物流設施，總樓面涉約148.5萬方呎。

華懋等葵涌物流地申寬高度限制

此外，華潤集團及華潤置地（海外）日前就長沙灣潤發倉庫完成補地價金額，涉逾137億元，每方呎樓面補價約8692元。華潤置地海外副董事總經理韋少凡表示，長沙灣發祥街項目位於核心市區，配合區內完備社區配套，並以「城市投資開發運營商」的戰略定位為指引，符合集團業務戰略。