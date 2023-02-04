moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

新世界唐人新村兩地申建住宅涉5601伙

【明報專訊】北部都會區效應持續，發展商加速改劃地皮。在元朗唐人新村內擁有不少住宅發展的新世界（0017），新近向城規會遞交申請，擬將兩幅合共逾90萬方呎的綠化地，改劃為大型住宅項目，興建13幢最高38層高住宅大廈，提供5601伙，涉逾320.8萬方呎。

最高38層高住宅大廈

據城規會文件顯示，上述申請由榮寶發展有限公司提出，由新世界執行董事薛南海等人出任公司董事，申請將位於丹桂村南配水庫附近的地皮，即唐人新村丈量約份第121約地段第1829 號A分段餘段及第3小分段的兩幅共93.01萬方呎的土地，部分屬綠化地帶，改為「住宅（乙類）」及道路用途。

項目東面地盤鄰近新世界旗下柏巒，地盤面積約41.7萬方呎，以地積比3.8倍計，興建6幢32至38層高分層住宅，提供2634伙，總樓面約148.8萬方呎；位於西面地盤則鄰近丹桂村南配水庫，面積約51.2萬方呎，以3.9倍地積比計，擬建7幢17至30層高分層住宅，提供2967伙，總樓面172萬方呎。即整個項目預計提供5601伙，總樓面約320.92萬方呎。

值得留意，新世界去年8月已就上述就唐人新村近柏巒及采茵軒一幅地皮向城規會申請改劃，擬在一幅20.65萬方呎的地皮內興建6幢不多於29層住宅大廈，提供1381伙，總樓面約74.34萬方呎，若3個項目全數獲批准，即該地帶將建19幢摩天大廈，提供6982伙私宅，其規劃接近半個嘉湖山莊（單位總數為15,880伙）。

另外資基金ESR及華懋去年7月以52.57億元、每方呎樓面地價3539元投得的葵涌物流地，最新向城規會申請放寬建築物高度限制，擬將用地高度限制由40米（主水平基準上，下同）增至48米，擬建1座7層高（另設2層地庫）的物流中心及公眾停車場，主要提供凍倉儲存及相關物流設施，總樓面涉約148.5萬方呎。

華懋等葵涌物流地申寬高度限制

此外，華潤集團及華潤置地（海外）日前就長沙灣潤發倉庫完成補地價金額，涉逾137億元，每方呎樓面補價約8692元。華潤置地海外副董事總經理韋少凡表示，長沙灣發祥街項目位於核心市區，配合區內完備社區配套，並以「城市投資開發運營商」的戰略定位為指引，符合集團業務戰略。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款