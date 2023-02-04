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NOVO LAND 2A期 獲批預售涉929伙

【明報專訊】新地（0016） 啟動屯門兆康NOVO LAND第2B期宣傳之際，NOVO LAND第2A期亦已獲批預售，有機會緊接第2B期推出；資料顯示，第2A期提供929伙，預計2024年5月落成，樓花期約15個月，與第2B期相若；新地副董事總經理雷霆日前表示，已獲批預售的第2B期，稍後將上載樓書及開放示範單位，擬2月底前開售。資料顯示，NOVO LAND第2B期涉729伙，當中1房及2房戶佔近9成，即兩期共涉1658伙。

愛海頌10伙餘貨最高減價16%

市場將有全新盤出擊，個別新盤卻劈價促銷。長實（1113）營業部首席經理郭子威表示，集團旗下已屆現樓的深水埗愛海頌，尚餘22個餘貨，其中10伙以價單出售，屬實用面積700餘方呎3房戶，減價10%至16%，折實價1179萬至1287萬元、折實實呎1.5萬至1.66萬元，另12伙招標，全於2月10日出售。以愛海頌昨新上載的8ZZG價單為例，第2座35樓A室（實用面積736方呎），價單定價由1884.9萬元（8ZZF價單、2022年11月25日上載），調減35%至1230.8萬元；惟長實現時僅提供2.5%折扣，最新折實價1200萬元，較之前最高27.5%折扣的折實價1366.5萬元，實際減12%。

再有發展商公布推盤大計；萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧稱，今年主力推售鄰近港鐵深水埗站的連方頂目第2期涉約370伙、大埔馬窩項目涉逾1500伙，兩盤共涉約1870伙。綜合市場資訊，本月至今新盤成交暫錄約50宗，其中華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，錄本月首宗買賣，位於第8座26樓B室，實用1187方呎3房戶，連車位成交價4683萬元，實呎3.94萬元。希慎（0014）及香港興業（0480）合作的大埔林海山城，亦錄今年首宗成交，為第15座地下A室、實用面積1561方呎4房連花園，成交價2934.68萬元、實呎1.88萬元。

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