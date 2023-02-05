通關帶動北區交投 綠悠軒2房485萬易手

周續稱，原業主2001年以145.8萬元購入單位，持貨22年，帳面賺339.2萬元或2.3倍。

另市場消息稱，粉嶺花都廣場在通關公布後即錄成交，單位為8座高層G室，實用面積526方呎，原業主早以660萬元放售，減價20萬元或3%、以成交價640萬元，實呎12,167元。原業主2006年9月以160萬元購入，持貨16年，帳面獲利480萬元或3倍。

屏欣苑3房4年升值逾倍

在通關效應下，亦帶動新界西的交投量。中原地產資深區域營業經理文家輝表示，天水圍居屋成交亦受市况帶動變得暢旺，本月首3天已錄5宗成交，其中屏欣苑佔3宗，屋苑A座中層11室，實用570方呎，3房間隔、望山景，原業主早前以680萬元（未補地價）放售，隨即獲白居二中籤者垂青，雙方議價後以618萬元（未補地價）沽出，減價62萬元或9%，實呎10,842元。原業主2018年11月以302.56萬元（未補地價）買入，持貨約4年，沽貨帳面獲利315.44萬元或1.04倍。

ONE INNOVALE昨售出7伙

一手市場仍以新盤餘貨主導市場，綜合市場資訊，昨日一手市場錄15宗成交，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，昨日售出7伙，套現3377.26萬元，其中D座15樓17室，實用面積308方呎，1房單位連衣帽間，成交價496.97萬元，實呎16,135元。

愛海頌開放現樓示範單位 200組準買家參觀

另長實（1113）日前宣布劈價最高16%促銷深水埗愛海頌最後一批住宅單位後，發展商昨日開放現樓示範單位供參觀，據悉吸引約200組準買家睇樓。最後一批單位共22伙，將於本周五（10日）進行銷售，以價單出售的10伙，將以先到先得形式發售，單位折實價1179萬元起，折實實呎由1.5萬元起，另12伙同日以招標形式推售，當中包括4個連天台特色戶。

[香港地產]