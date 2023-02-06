百老匯家族晉環單位放租 每呎逾60 如以意向價成功租出 料回報2.6厘

屬兩三房戶 月租叫價3.9萬至4.8萬

代理消息表示，去年底入伙的晉環，現時約有160個放租盤，1房叫租約2萬元起，2房約2.6萬元起，3房約4.4萬元起，4房則由6.8萬元起，當中不乏名人業主租盤，如百老匯董事長李子良的胞妹李惠貞所持的4伙，實用面積612至728方呎、屬2房至3房間隔，月租叫租由3.9萬至4.8萬元、實呎租金約63.7至65.9元。

至於叫價最便宜一伙，屬實用面積612方呎的第1A座中層B室2房戶，月租叫租3.9萬元，即實呎租金叫價63.7元，以當年購入價1768.6萬元計，料租金回報率約2.6厘。叫價最貴為實用面積728方呎的第2A座中層F室、3房間隔，叫租4.8萬元、實呎租金叫價65.9元，以當年購入價2200.6萬元計，料租金回報率約2.6厘。

事實上，當年晉環開售，吸引不少名人家族入市，其中第2B座高層B室，實用面積965方呎、屬4房特色戶，由米業大王呂明才家族成員阮呂淑君以4301萬元購入，單位現時叫價7.3萬元放租，實呎租金約75.6元。雖然單位實呎租金及月租叫價相信是名人業主放租盤中最貴，但由於當年高層4房戶售價相對較高，故即使以現叫價租出，租金回報率料只約2厘，若扣除各項使費料不足2厘。

呂明才家族持4房放租 回報或低於2厘

值得一提的是，由於項目屬港島南岸第一個落成的屋苑，四周仍有多個住宅地盤興建中，而商場部分最快要到今年底才開幕，整個晉環暫時只錄約一宗租務成交，為第1A座低層E室，實用面積581方呎2房間隔。據悉，上述單位業主原叫租3.5萬元，減價8500元或約24%後，新春前以月租2.65萬元租出、實呎租金45.6元；業主2021年以約1696萬元一手購入，租金回報率約1.9厘。

若以此單位作為參考，相信上述名人的放租盤，租金回報率或者會更低。

分析：港島南岸供應多 租金料半年後見升

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，晉環屬新入伙屋苑，在大量租盤供應下，相信初期租金會受壓，估計待半年至一年後，平價租盤相繼消化，租金回報率將上升。

布續稱，黃竹坑站出入中環、金鐘等核心商業區方便，可吸引中區上班人士租住；以目前租金計，回報率雖然相對較低，但不少老牌家族鍾情港島新盤，加上他們持貨力強，料多作長線持有，甚至只買不賣，預計今年該區推出的其他期數住宅，仍會獲本港名人家族追捧。

明報記者