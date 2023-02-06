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上水廣場增獎賞 迎全面通關

【明報專訊】羅湖口岸今日起重新運作，標誌本港與內地全面通關。新地（0016）旗下北區龍頭商場上水廣場，即日起推出「來港勁賞禮」活動，提供「新年好賞買」、「來港勁賞禮 Shop Easy」、「春日消費賞見面禮」、及「一折換購賞」等消費禮遇吸客。

上述「新年好賞買」，上水廣場內逾60間商戶合共逾2萬件美容化妝、時尚飾品、運動用品、餐飲及食品將以優惠價錢發售，部分低至一折發售；至於「來港勁賞禮 Shop Easy」，入境旅客只需即場成為The Point 會員，並出示有效旅遊證件，可獲100元零售電子券，另客人即場消費滿指定金額，可獲贈福袋。

上月商用物業成交40億 按月增35%

事實上，本港與內地今年1月初起分階段通關，對經濟具正面帶動，據中原（工商舖）統計顯示，上月市場共錄約215宗工商舖買賣、涉總成交額約40.83億元；其中總成交額按月增加逾10億元或35%，預計本月本港和內地全面通關後，勢進一步帶動商用物業交投。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月工商舖市場暫錄約215宗買賣成交，比去年12月約230宗微跌，相信是今年春節較以往早，減慢買家步伐，惟1月總成交額錄約40.83億元，按月卻增加35%；按範疇計，以商廈物業交投表現最佳，1月錄約40宗買賣、總成交額涉逾9億元，按月升逾66%及62%。

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