柏傲莊會所洋溢農莊風情

柏傲莊整體設計以莊園為主題，其中柏傲莊I（第1期），現正開始交樓入伙。

園林及會所總面積28萬呎

名為「FARM PAVILION」的住客會所，由來自北歐、日本、香港等5名建築設計師合力打造，園林、會所總面積約28萬方呎，最大亮點是會所中央的戶外空間，設有大型梯生園，展現莊園式美學。

住客會所分為三大主題，包括「Well House」、「Farm House」，以及稍後啟用的「Sky House」。至於亮點設施，包括佔地約6500方呎的親子有機園圃，讓住戶可認識大自然生態。

有機園圃6500呎 設大型梯田

事實上，這個位處會所中央的戶外空間，由來自大阪的設計團隊，以日本傳統常見的稻田為基礎，建造約6500方呎的有機園圃，讓孩子與家長一起體驗田園生活。

園圃亦連接佔地1900方呎的梯田、魚米共生園，以自然方法灌溉植物，構建怡人的綠色景致。此外，在大型梯田及魚米共生園旁邊，設有多項兒童戶外遊樂設施，包括大型滑梯等。

另一令人悠然神往的設施，為天際茶室Tea House，住戶可一邊享受茶藝，一邊靜觀「都市莊園」的風景；天際茶室下方設有室內、外泳池，當中室外泳池全長約50米，與天際茶室之間有瀑布連繫。

\Tea House附近更設有「鈴木花道」，住客通道兩旁種滿紅花風鈴木，為園林會所的賣點。

保留舊路軌 融合鐵路歷史

至於作為宴會廳的Farm House，室內設計由挪威及來香港團隊聯手負責，貫徹「從農田到餐桌」的生活概念，讓住戶體驗一趟耕種、準備、烹調、上桌及用餐的旅程。

Farm House內的半露天空間，放置有30米長形餐桌，架設於原屬大圍站舊港鐵路軌之上，融合大圍站的鐵路歷史。柏傲莊亦設有廚餘機，在屋苑內回收廚餘，將用於栽種親子有機園圃的植物，以達至循環再用。要體驗農莊式生活，燒烤是不可缺少的環節；會所提供的Treehouse燒烤園區，由芬蘭和本地設計團隊操刀結合莊園野外風格，讓住戶與親友恍如置身野外用餐。

設計團隊以樹屋為靈感，天然木材為材料，傾斜的屋頂設計，除營造視覺上的玩味，亦減少陽光照射，而雨水則可順流而下。每間燒烤木舍之內，附有可延伸的長形餐桌，足夠4至10人使用。

明報記者

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