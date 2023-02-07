moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

近萬伙細單位去年落成 34年新高 佔整體私宅落成量近半 港人愈住愈細

【明報專訊】回歸後港人居住面積日細，近年細單位供應亦續增。據差餉物業估價署最新資料顯示，去年全年整體私樓落成量高達21,168伙，當中實用面積431方呎以下A類細單位，去年總落成量就有9881伙，創1988年後、即近34年來新高數字。有業界指，雖然受疫情影響，去年發展商推盤步伐受阻，令整體存量增加，但近期內地與香港通關後，樓市明顯轉旺，料市場有足夠購買力消化有關單位，而未來數年整體及A類私樓落成量相信仍會維持在高水平。

明報記者 林尚民

據差估署最新公布的《香港物業報告（每月補編）》顯示，去年全年整體私樓落成高達21,168伙，較2021年14,386伙增加47%，創2004年錄得26,036伙落成後的18年新高，其中實用面積431方呎以下A類細單位，去年全年落成量9881伙，佔比約46.7%，若以伙數計，為1988年錄得10,880伙後34年最多；而以佔比計，則為2019年48.5%後新高。若計及A至C類單位，即實用面積1075方呎或以下中小單位，去年全年落成量更高達19,595伙，佔整體92.6%，反觀實用面積1076方呎或以上D、E類單位，則有1573伙落成，佔比約7.4%。

新界落成單位 逾半431呎以下細戶

值得一提，若以地區劃分，去年整體私樓落成量中，13,011伙來自新界區，佔整體61.5%，5694伙來自九龍區，佔整體26.9%，餘下2463伙來自港島，佔比約11.6%。新界區落成之單位中，就有6636伙屬A類單位，即去年新界區落成私樓中，有51%屬A類單位，事實上，去年新界區有多個主打迷你戶的新盤落成，如宏安（1243）青衣薈藍、九建（0034）將軍澳海茵莊園等，而有關落成新盤亦已開售。另去年九龍區A類單位落成量有2371伙，佔該區私樓落成量約41.6%；至於港島A類單位落成量只有874伙，佔該區整體私樓落成量約35.5%。

業界：通關後有力消化單位

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，過去數年樓價高企，中小型單位較受買家歡迎，故發展商多興建細單位，而雖然去年該類物業落成量增加，加上受疫情影響，發展商減慢推盤，令存量增加，但相信樓市受到通關帶動，市場有足夠購買力消化相關單位。

他又預計，未來數年整體及A類單位落成量仍續高企，但估計中型戶佔比將會上升。另受通關帶動，內地、海外客重回本港，今年豪宅有機會跑贏大市。

寫字樓落成量23年新高 甲廈佔多

另受政府近年推出多幅大型商業地帶動，去年寫字樓落成量超過378萬方呎，為1999年約460萬方呎落成後23年新高，其中甲廈去年全年落成量就超過322萬方呎，較2021年增加5.2倍，並創2008年357萬方呎後約14年新高。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款