moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

上月僅1項目45伙申預售 近一年最少

【明報專訊】本港自上月起與內地進行首階段通關，帶動市况好轉，惟發展商新申請預售樓花的數量未有大幅增加，更見1年新低。地政總署最新公布，上月僅接獲1份預售樓花同意書新申請，涉及45伙，無論申請宗數及所涉單位均為去年2月「零申請」以來的近一年新低。若以新申請的伙數計，則按月大減1468伙或約97%。

麗展元朗大旗嶺項目擬上半年推

資料顯示，由本地老牌黃氏家族持有的太子道西296號項目，上月入紙申請預售，項目已命名為「隆敍」，提供45伙，預計落成日期為2025年12月。另外，上月有3個項目獲批預售，共涉1770伙，創3個月新高。獲批預售項目，包括麗展（0488）旗下元朗大旗嶺項目，涉及112伙，預計落成日期為2024年12月。麗展高級副總裁潘銳民接受本報查詢時表示，大旗嶺項目預計今年上半年推出，提供1房及2房戶型，實用面積由264至486方呎，1房戶佔近八成。

已批預售但未推新盤涉近1.4萬伙

另外，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第2A、2B期已獲批預售，兩期共涉1658伙；新地早前已預告，擬先推第2B期，將短期內上載樓書及開放示範單位，而第2A期有機會緊接第2B期推出，兩盤預計落成日期同為明年5月。

隨着上述1770伙單位獲批預售，截至上月底，全港待批預售單位回落至低於2萬伙水平，錄19,843伙，按月減少1725伙或約8%，屬3個月新低。不過，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着獲批預售樓花上升，帶動目前累積已批出預售樓花、但尚未發售新盤的單位總數，升至近1.4萬伙的高水平。他預計，現時兩地全面通關，市場回暖，相信發展商將加快推盤步伐。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款