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維港‧星岸實呎破5萬 創二手新高

【明報專訊】受惠全面通關的利好消息，以往僅錄零星二手成交的紅磡維港．星岸，剛錄本年首宗二手成交，成交價更破億元，屋苑內一幢單號洋房最新以約1.1億元易手，實呎超過5萬元，以呎價計創項目二手新高，惟原業主持貨近5年，估計連使費計實蝕約220萬元。

單號屋1.1億沽 近5年實蝕220萬

美聯區域聯席董事殷勒麟表示，維港．星岸單號洋房，實用面積2188方呎，屬4房雙套間隔，另設前庭806方呎，連雙車位，據悉買家於屋苑租住多年，因鄰居放售洋房，便購入自用，成交價1.1億元，實呎約50,274元，呎價創項目二手新高。

上述單位原業主於2018年5月以約1.1286億元一手購入，當時條款顯示倘準時交易將獲11.5%現金回贈；其後又斥310萬及330萬元購入2個車位，涉款約1.0628億元，帳面獲利約372萬元，若連使費計料實蝕220萬元。

另外，踏入2月，各大屋苑二手價量齊升，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，不足一周已錄6宗二手成交，其中5宗破千萬元。

太古城不足一周6成交 5宗破千萬

美聯分行高級營業經理錢敏義表示，買家入市信心增加，優質單位頻錄承接，其中金星閣中層F室，實用面積701方呎，3房間隔，獲同區換樓用家以約1190萬元承接，實呎16,976元。

同為十大屋苑之一的沙田第一城，過去大半年兩房成交價維持約500萬元以下水平，但隨着市場憧憬美國加息潮接近尾聲，令屋苑兩房二手做價回升至逾500萬元以上水平。

第一城兩房重上500萬大關

中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月暫錄約5宗成交，與上月同期相若，屋苑最新錄29座高層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，以522萬元易手，實呎15,963元。

上址原業主2012年303萬元購入，持貨約11年，帳面獲利約219萬元或72%。

[香港地產]

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