長實新地會德豐爭小蠔灣1期 最高估值66億 近9年來港鐵收標數目最少

明報記者 甘潔瑩

是次截標的第1期位處項目的西南面，以山景為主，提供最多1900伙，住宅樓面約124.54萬方呎，另設商場樓面約6.74萬方呎，總樓面131.28萬方呎。昨日入標的會德豐地產物業發展高級經理何偉錦於現場稱，小蠔灣屬新發展區，集團於將軍澳日出康城具發展經驗，看好小蠔灣發展潛力，故獨資競投。被問及近期發展商投地時出價較低，更有地皮接連流標，他指此屬反映市况，而是次出價已考慮各種因素。

1期涉131萬呎 提供最多1900伙

由於整個小蠔灣項目已由港鐵一次過完成補地價，是次招標不設補地價條款，惟發展商除需要一筆過支付12億元入場費外，項目中標與否亦需取決於分紅比例，而中標發展商更要負責興建部分平台、車站設施及車廠等設施。綜合市場人士估計，連同補地價在內，小蠔灣第1期估值約39.38億至65.64億元，預計每方呎樓面地價約3000至5000元。

美聯測量師行董事林子彬指出，是次為該發展區首幅招標商住項目用地，發展規模頗大，鑑於投資額龐大，加上中標發展商需要負責一系列的工程平整，涉及部分車站工程，以及較繁複的施工，將會增加項目發展成本及投資風險，故是次入標亦以大型發展商及財團為主。

資料顯示，整個小蠔灣車廠發展項目將分4階段落成，第1至3階段將建56幢、21至45層高住宅大廈，建築物高度為主水平基準以上180米至191米，提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎。第4階段發展將在第3階段項目竣工後才動工，預計提供約6200伙資助房屋，將不設私宅。

分析：入標財團分紅比例或低

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，小蠔灣屬新發展區，作為項目的「開荒牛」，若流標或會影響之後期數的進度；此外，港鐵尚有多個東涌項目待推，認為流標的機會不高，惟發展商予以分紅比例會較低。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，項目流標機會較低，加上去年5月開售的元朗錦上路站柏瓏銷情不俗，料為發展商帶來信心。