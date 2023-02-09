長實市建局賢居里項目中標價高次標兩成

其餘入標價7.08億至9.5億

值得留意，連同長實的中標價，7份標書的入標價介乎7.08億至11.61億元，以截標時估值12.5億至14億元相比，入標價全低於市場估值，意味發展商對後市持觀望態度。據悉，該局要求發展商須以「一口價」競投項目，當項目售樓收益達35億元，中標財團須與市建局分紅，固定分紅40%。

項目去年11月截標，當時當局共接獲7份標書，除長實外，其他入標發展商還包括新地（0016）、信置（0083）、會德豐等。

入標發展商包括新地信置會德豐等

另外，城規會去年7月刊憲修訂《薄扶林分區計劃大綱圖》，包括薄扶林道131號心光盲人院暨學校的土地，擬將由「政府、機構或社區」地帶改劃為住宅（丙類）7地帶，據城規會文件顯示，該會認為擬議住宅發展項目，做法恰當，因上述地點契約幾乎全無限制，有必要要求申請人提交發展藍圖、連同環境評估報告，以及排污影響評估供城規會考慮，確保能就擬議住宅發展項目妥善落實合適的設計。

資料顯示，心光盲人院暨學校佔地近7萬方呎，該校擬以地積比約1.9倍發展，重建成5幢不多於9層分層住宅，提供83伙，原有校舍將遷往東涌。