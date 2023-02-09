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弦岸開放式戶205呎起 最快本月上樓書

【明報專訊】新春過後，多個新盤準備推出市場，其中莊士中國（0298）旗下鴨脷洲弦岸，最快本月上載樓書，並計劃季內推出，項目全為開放式及一房戶，實用面積205方呎起；而新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第2B期，亦會於下周上載樓書及開放示範單位。

由莊士中國持有的鴨脷洲平瀾街舊契項目，昨命名為弦岸。莊士中國主席莊家彬表示，項目樓書準備工作已到最後階段，爭取本月上載，目標於本季推售，售價將以同區新盤及二手成交價作參考。他補充，農曆新年後樓市回穩，市場錄得不少大額成交，二手交投亦活躍，通關效應將令資金流通量更大，預計下半年起本港樓價開始反彈。

莊士中國地產部助理總經理陳慶光稱，弦岸距離港鐵利東站僅兩分鐘步程，樓盤共提供105伙，包括20個開放式單位、77個一房戶及8個特色單位，實用面積由205至317方呎，項目預計明年9月落成，即樓花期長約20個月。

NOVO LAND 2B期或下周開示範單位

另外，NOVO LAND繼去年大賣的1A及1B期後，2B期亦最快下周上載樓書及開放示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，集團與代理已簽署銷售委託書，不排除下周開價，並擬本月底開售。項目今期提供729伙，並位於商場之上，未來亦擬提供周末穿梭巴士往返屯門指標商場V city。新地代理租務副總經理孫雅茵補充，項目商場NOVO Walk，面積約4.8萬方呎，提供約40個商舖，包括佔地逾3000方呎的超市，目前出租率逾八成，呎租約80至120元水平。

而新地同系已屆現樓的何文田天鑄，昨透過招標售出1伙，項目本月暫售出2伙、吸金約1.72億元，最新售出之單位，為1座16樓A室，屬4房雙套間隔，實用面積2019方呎，成交價8572萬元，實呎42,457元。據成交紀錄冊顯示，買家成交期120日，並可獲贈家具、1萬元新地會回贈，以及成交價9%回贈。

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