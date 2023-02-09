LP10變相加價 54伙餘貨削1%優惠

另外，由鼎珮持有的長沙灣睿峰，昨日向傳媒首度開放3個現樓示範單位，其中兩個連裝修，為東翼31樓D室（實用499方呎）、西翼31樓E室（實用447方呎），同屬2房設計，室內設計洋溢典雅感覺，單位景觀以西九龍城市景為主。

睿峰首開現樓示範單位

恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅，下周日（12日）亦新開售18伙。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，是次發售18伙屬開放式至2房戶，實用206至382方呎，折實價467萬至888萬元，折實實呎2.2萬元起。

另綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交錄近160宗，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨連售3伙，吸金1.23億元，屬第8座中高層B室，實用1185及1187方呎3房戶，成交價3960萬元（不連車位）至4329.8萬元（連車位），實呎3.3萬元至3.6萬元，買家成交期均為180日；項目去年底推出至今累沽約47伙。信置（0083）等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，以1261萬至2040萬元連售5伙，吸金7738萬元。