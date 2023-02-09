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漾日居多按銀主盤4900萬沽 實呎2.98萬 低市價5%

【明報專訊】隨着內地與本港正式全面通關，多個地區的二手交投量回升，有買家轉購稍為低於市價的銀主盤，其中九龍站漾日居6座一個高層複式戶，銀主叫價5000萬元，並放售約兩周，即獲本地買家以約4900萬元承接，實呎約2.98萬元，低市價約5%。

物業20年來帳面升值4.4倍

市場消息指，上述單位位於6座極高層，實用1644方呎，3房1套間隔。資料顯示，原業主2003年910萬元一手購入，首數年主要向傳統銀行承造按揭，但至2021年起，就先後20次向不同財務公司進行借貸，原業主去年底被申請破產。若以最新成交價計，單位較20年前高3990萬元或4.4倍。

PARKSIDE四房 一周做價升3%

此外，美聯分行高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳THE PARKSIDE第1座中層A室，實用1087方呎，4房1套間隔，望海景，獲區內客以1973萬元購入自住，實呎18,151元。她又稱，屋苑約一周前曾錄得一宗同座、同室兼相同面積的中層單位成交，當時單位以1920萬元易手，今次單位成交價較一周前同類做價高約3%。今次售出單位之原業主，於2015年3月1455萬元一手購入，帳面獲利518萬元或36%。

曼克頓山今年開齋 2房1055萬易手

踏入2月，荔枝角曼克頓山終錄今年首宗二手成交。中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，曼克頓山今年首宗成交位於6座高層E室，實用面積538方呎，2房間隔，望西北開揚市景，以1055萬元易手，實呎19,610元，買家為換樓客。單位原業主於2015年1月以828萬元買入單位收租，持貨約8年，帳面獲利227萬元或27%。

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