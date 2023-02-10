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KOKO ROSSO下周開價 爭做兔年頭炮 首批最少80伙 大部分售價低於千萬

【明報專訊】樓市氣氛好轉，發展商加快推盤步伐。會德豐藍田KOKO ROSSO及新地（0016）屯門NOVO LAND第2B期均部署下周開價，最快本月內開售，誓爭成為兔年首個開售的全新盤。其中KOKO ROSSO昨日已率先上載樓書，預計下周開放3個示範單位，並公布首張價單，首批不少於80伙，並預告大部分單位低於千萬元。

明報記者 容婌維

會德豐地產常務董事黃光耀透露，首張價單料不少於80伙，將涵蓋1房至2房戶型，目標本月開售。黃續指，KOKO ROSSO標準戶型全數小於500方呎，預計大部份單位售價低於千萬元，目前已接獲不少年輕上車客查詢，當中不乏內地客，佔總查詢量約一成。

昨上載樓書 1房標準戶300呎起

據樓書顯示，項目全盤設392伙，標準戶實用面積由300方呎至497方呎，僅設1房及2房（連開放式廚房或獨立梗廚）間隔，當中1房戶實用面積由300至310方呎，佔55伙；2房戶實用面積由424方呎至497方呎，設302伙。項目另設特色戶，實用面積由268方呎至988方呎，包括連天台、連平台戶型，及全盤獨有的2伙3房單位，均屬「天際特色戶」。其中單位面積最大位於7座25樓C室，實用面積988方呎，採3房1套連工作間間隔，另連857方呎天台。至於面積最細的單位，則位於6座2樓J室，實用面積268方呎，1房間隔，另設119方呎平台。

NOVO LAND第2B期擬下周開價

樓花期約17個月的KOKO ROSSO，屬於KOKO HILLS發展項目的第3A期，今期設12個車位。發展商稱，住戶可使用其他期數的車位，而整個發展項目（即第1期KOKO HILLS、第2期KOKO RESERVE、KOKO ROSSO及未推出的第3B期）共設200個車位。資料顯示，上述4個期數共有約1331伙，預計需每7戶爭一個車位。至於新地旗下、樓花期約16個月的屯門兆康NOVO LAND第2B期推售亦如箭在弦。新地副董事總經理雷霆表示，項目將於下周上載樓書、開放示範單位及開價，很大機會本月底前開售。新地代理總經理陳漢麟補充，今期將設4個示範單位，涵蓋多種戶型。

綜合市場資訊，本月至今新盤成交錄約180宗，當中華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，再錄2宗成交，包括第6座29樓A室及第8座12樓B室，同屬3房間隔，實用面積950及1187方呎，成交價3477.6萬元（不連車位）及4336.6萬元（連車位），折合實呎同為3.6萬餘元，買家成交期皆為720日；澐璟2月至今暫售7伙， 而去年11月推售至今則累沽49伙。

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