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姚君達9000萬沽波斯富街舖

【明報專訊】米蘭站（1150）創辦人兼前主席姚君達，持有的銅鑼灣波斯富街地下E及F舖，低調地易手，成交價9000萬元，以商舖面積900方呎計，呎價約10萬元。資料顯示，姚氏2004年及2006年分別以1850萬及3000萬元購入，即共4180萬元，帳面獲利約4820萬元或約1.15倍。

月租較高峰70萬大跌七成

資料顯示，上述商舖現租予米蘭站，該商舖在2014年零售高峰時，月租達70萬元，及後因零售市况轉差，每次續租均下調租金，據去年6月最新簽訂的租約顯示，月租僅22萬元，較2014年低69%，租期至2025年6月，租金回報約2.9厘。據悉，除放售上述商舖外，姚君達亦放售尖沙嘴名鑄「自製」複式戶，單位原以1.58億元放售，近期劈價3000萬元或19%至1.28億元放售。

遠金高層放售 每呎低見2.88萬

另一方面，資料顯示，紅磡德民街2至34E號地下15A號舖，上月中以298萬元易手。原業主由「小巴大王」馬亞木家族旗下人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED）持有，2001年以500萬元購入該商場共7個商舖，而是次易手為其中一個舖位。

此外，美聯商業營業董事彭潔儀表示，獲業主委託出售金鐘遠東金融中心高層1室，面積約2449方呎，意向價約7050萬元，折合呎價約2.88萬元，為該廈放售呎價最相宜的單位。

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