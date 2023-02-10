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去年私宅動工量8361伙 跌五成半

【明報專訊】疫情及加息阻礙新盤銷情，打擊去年動工意欲，據屋宇署資料顯示，去年12月份僅1個私人住宅項目動工，屬渣甸山大坑道135號，共114伙，較11月份的187伙減少39%，而去年累積動工量只有8361伙，較2021年的18,859伙挫55.7%。

今年動工量料上試1.3萬伙水平

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年下半年市况稍遜，加息下令新盤銷情緩慢，發展商貨尾量高，窒礙動工進度，目前有近9700伙是已獲屋宇署批准動工並可隨時施工的大型項目，若項目在今年內動工，加上新增項目，相信今年動工量可反彈，初步預計可按年增逾五成，上試1.3萬伙水平。

至於私樓落成量，去年12月共1060伙，較11月份的1355伙減少22%，為近4個月最少，去年全年則有21,168伙私宅落成，較2021年的14,387伙增加47%，創自2005年後的18年新高。

12月僅千伙落成 4個月最少

此外，屋宇署資料顯示，去年12月共批出8份建築圖則，包括5項住宅及商住發展、1項工廠及工業發展，以及兩項社區服務發展，其中近年積極在港增加土儲的太古集團，旗下山頂施勳道26號，去年12月獲屋宇署批出建築圖則，獲准建1幢3層高、涉約8000呎洋房。

太古施勳道26號批建8000呎屋

另外，因過渡性房屋需要殷切，屋宇署去年底亦批出兩個過渡性房屋的建築圖則，其中由善導會營辦、位於紅磡紅樂道的「善‧匯」，在去年底獲准建2幢4層高住宅大廈，總樓面約11.97萬方呎。

另由香港青年事務發展基金會營運、位於元朗大樹下西路的過渡性房屋，則獲准建1幢4層高住宅大廈，涉約6.24萬方呎。

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