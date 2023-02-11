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CCL返160 按周升1.3%逾年半最勁 業界：已轉勢回升 料復活節前後升破170點

【明報專訊】通關效應激活樓市氣氛，具體反映今年1月下旬、即新春長假前1周市况的中原城市領先指數CCL，最新報160.73點，不但創12周、即去年11月後近3個月來新高，按周更升1.25%，升幅是2021年4月、即93周（約20個月）以來最大。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL短期目標是重上170點，即重返去年10月中水平，估計今年復活節前後可達到。

明報記者 林可為

樓市踏入今年以來已見起色，CCL升幅亦見擴大，成功升破160點，兼連升兩周共1.81%。黃良昇指出，去年12月起，CCL已轉勢見底回升（去年12月中錄得156.37點），近7周「6升1跌」，累升2.79%；至於CCL復活節目標170點，現時仍相差9.27點或5.77%。

去年谷底彈2.8% 距170點近6%

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報161.21點，按周升1.31%，升幅是去年6月、即32周以來最大；CCL（中小型單位）報159.64點，按周升1.31%，升幅是2021年4月、即93周以來最大。

值得留意，上述CCL Mass、CCL（中小型單位），均創12周新高。豪宅方面，CCL（大型單位）報166.23點，按周升0.98%，升幅是去年10月、即18周以來最大。

至於四大分區，港島CCL Mass報166.94點，創13周新高，按周升2.94%；九龍CCL Mass報155.42點，創12周新高，按周升1.32%。另外，新界東CCL Mass報172.29點，創11周新高，按周升1.92%；新界西CCL Mass報145.98點，按周卻跌0.95%，結束4周連升。

事實上，除私宅樓價回升外，私宅租金跌幅亦見收窄。據美聯統計，今年1月以實用面積計算的私宅平均呎租，最新報33.51元，按月微跌0.1%，跌幅較去年12月按月跌約2.1%收窄。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，用月租劃分，以美聯促成的租務個案計，上月月租1.5萬元或以下租務成交，比率佔約40.5%；月租逾1.5萬至2萬元租務成交，比率佔約26.7%；月租逾2萬元租務成交，比率佔約32.8%。

劉認為，內地與香港全面通關，加上港府推出「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」等多個計劃吸納境外人才，將增加租住需求。

周末50二手屋苑睇樓量連升3周

另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，復常效應下，刺激大市氣氛，本周末（今明兩天）全港50個二手指標屋苑，共錄約1205組客戶預約睇樓，按周增1.3%，屬連升3周。

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