太古城年半來首複式成交 實呎2萬低高峰25%

中原地產高級區域營業董事張光耀表示，太古城碧滕閣頂層複式單位，實用面積1046方呎，3房1套間隔、單位內設樓梯連接私人天台，望山景為主，最新以2150萬元易手，實呎20,554元。原業主於2007年以885萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利1265萬元，單位期內升值逾1.4倍。翻查資料，屋苑對上錄得複式單位成交，要追溯至2021年9月，當時樓價達高峰，成交單位位於毗鄰碧滕閣的雅蓮閣，同屬實用1046方呎的3房複式戶，座向相同、景觀相若，以2833萬元易手，實呎2.7萬元。換言之，太古城同類單位樓價於1年半內下挫近25%。

市况好轉，市場接連錄得反價成交，惟個別業主反價後仍需蝕讓離場。中原地產高級分行經理葉文浩表示，紅磡半新盤啟岸新錄低層B3室成交，實用面積272方呎1房間隔，原業主起初叫價528萬元，及後反價20萬元或約4%，以548萬元沽出單位，較去年11月同類做價約488萬元高約12%，實呎20,147元。不過原業主2019年樓市高位時，以597萬元一手購入，持貨近4年，帳蝕49萬元或約8%；若連使費計，料原業主需實蝕逾71.8萬元或約12%離場。

啟岸業主反價 4年仍蝕一成沽

此外，新界半新盤再有業主蝕使費離場。美聯物業助理區域經理楊浩然表示，大埔海日灣B1座中層H室，實用面積468方呎，1房間隔，新近以678萬元易手，實呎14,487元。原業主2019年約674萬元向發展商一手購入，持貨3年多轉手，帳面獲利4萬元或約0.5%；惟計及使費後，料原業主需實蝕逾28萬元或約4%。