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寶豐路住宅地收10標 7個月來反應最佳

【明報專訊】早前赤柱豪宅官地及市建局觀塘商業項目流標，發展商仍積極補充土地儲備。位於荃灣油柑頭的寶豐路中小型住宅官地，可建樓面約31萬方呎，獲一眾發展商入標競投，地政總署收到10份標書，是去年7月西區醫院道住宅官地收到11份標書後，7個月來反應最佳的地皮。有測量師指出，去年10月屯門大欖段地皮以市場下限批出，發展商期望能低價購入土地，待數年後市况回升後出售單位，因此，地皮雖然不屬市區地，也非鄰近鐵路站，但仍獲10家發展商或財團垂青。

星財團罕有參戰爭港官地

昨日截標的住宅地，位於荃灣寶豐路，該地皮鄰近灣景花園，前方向南為壹號九龍山頂，而後方向北則是屯門公路。據悉，入標的發展商大多為本地「大孖沙」，並以獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、鷹君（0041）、遠展（0035）、佳明集團（1271），另有一家新加坡公司亦參與競投，惟未有透露公司背景。

有份入標的嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮地點清靜，將來高層單位享海景，中標者須興建政府設施等因素，已計算發展成本在內。被問及近期接連有地皮流標，尹氏回應，發展商和政府對地價看法有落差，相信情况未來會有改善。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，該地皮一帶屬豪宅地段，不屬市區地，也非鄰近鐵路站，但因去年10月屯門大欖段地皮以市場下限批出，發展商期望能低價購地，待數年後市况回升後以高價出售單位，因而獲收10份標書。

上述地盤面積近9萬方呎，可建樓面約31.4萬方呎，預計提供490伙，地皮規定單位實用面積最少約280方呎。另中標者須負責興建30個宿位的弱智人士輔助宿舍及停車處，但不會計算在總建築面積內，另需負責地皮一帶範圍的公共道路及山坡鋪設工程。綜合市場人士估計，地皮估值約11億至15.09億元，預計每方呎樓面地價約3500至4800元。

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