財團近皇后山邨地申建4091伙住宅

據城規會文件顯示，上述地皮位於粉嶺龍躍頭丈量約份第83約地段多個分段和毗連政府土地，毗鄰為皇后山邨，地皮面積約39.62萬方呎，當中有1.4萬方呎屬政府土地，而土地大部分為農業用地，財團申請改劃為住宅（甲類）用途，住宅發展部分地積比率由原先0.2倍，大幅提高至5倍，擬建5幢38至39層高住宅大廈或商住綜合大樓，提供4091個住宅單位。

去年4月完成換地協議

另項目的非住用樓面以0.5倍作發展，申請發展零售商場、6間課室幼稚園，以及各100個服務名額的幼兒中心與老人日間護理中心與安老院舍的樓面面積，涉及約19.81萬方呎。上述申請由傑出顧問有限公司提出，公司董事為黃枝林，非土地持有人，大部分土地由港裕發展有限公司持有，公司董事包括梁潔眉及陶翠芬。

資料顯示，上述財團去年4月與政府達成換地協議，原有之19個地段、總面積約25.84萬方呎，完成換地協議後，新批地段佔地約28.52萬方呎，將作住宅發展，涉及7606萬元，以最高可建樓面約53,927方呎，即每方呎樓面補地價約1410元。據悉，項目將建不多於36個單位，且樓高不多於兩層（連同地庫在內），屬低密度發展，平均每伙面積約1500方呎。