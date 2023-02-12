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ONE INNOVALE Bellevue沽12伙

【明報專訊】本港與內地全面通關，發展商部署推售全新盤之際，亦有發展商趁機再度加推促銷新盤餘貨。綜合市場資料，昨日一手市場共錄逾40宗一手成交，以恒地（0012）旗下粉嶺北 ONE INNOVALE-Bellevue售出的單位數目最多，共12伙，成交價342.08萬至687.27萬元，套現5715.32萬元，當中成交價最高的單位為C座1樓21室，實用面積501方呎，成交價687.27萬元，實呎13,718元。

成交價最高逾687萬

資料顯示，ONE INNOVALE 2期昨日推售的82伙，單位戶型涵蓋開放式至3房，實用面積228至501方呎，折實平均實呎14,883元。最低售價為C座1樓12室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實約333萬元，實呎14,611元，而最低呎價為C座1樓18室，實用面積477方呎，2房1套間隔，折實611.5萬元，折實實呎13,681元。

九建（0034）新入伙盤將軍澳海茵莊園，早前更新部分價單，增設一按付款計劃，在今日有新一輪銷售，以先到先得形式推售36伙。發展商昨日低調地放售現樓示範單位供參觀，現場不時出現睇樓人龍。

海茵莊園今推售36伙

除細價上車盤外，新盤市場亦錄大額成交，會德豐旗下啟德GRANDE MONACO昨日售出一伙四房大戶，單位為1A座3樓B單位，實用面積961方呎，4房連套房間隔，成交價2414.3萬元，實呎25,123元。

據悉，買家是新香港人，看好啟德發展前景，故購入一伙自用。

GRANDE MONACO四房逾2414萬沽

由新地（0016）、嘉里（0683）及百利保（0617）合作發展的南灣，昨日推出一伙招標，單位為1座30樓B室，實用面積1795方呎，2房連雙套房，單位在本周二（14日）招標。

翻查資料，南灣對上一宗一手成交，要追溯至2021年7月，發展商以4738萬元售出5座頂層複式戶，實用面積1430方呎，連同119方呎平台及62方呎天台，實呎33,133元。

受惠於通關效應，為樓市注入動力，各區樓市都開始有追價、反價情况，青衣藍澄灣新近錄追反價成交，美聯物業高級營業經理曾偉雄表示，青衣藍澄灣6座中層E室新近易手，實用面積690方呎，屬3房連套房，原業主最初以800萬元放售，有換樓客心儀單位間隔實用，隨即反價5萬元至805萬元沽出，實呎11,667元。原業主於2021年以815萬元購入單位，持貨2年多易手，帳面蝕讓10萬元或約1.2%。

[香港地產]

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