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全面通關首周末 十大屋苑24成交 連續兩月雙位數交投 第一城創13周新高

【明報專訊】內地與本港全面通關後首個周末，樓市持續回暖，大型屋苑交投量回升。據中原地產統計，十大屋苑過去兩日周末共錄24宗成交，連續8周、即自去年12月下旬起至今，約兩個月周末兩日連錄雙位數成交，交投暢旺之勢為逾半年來首見。其中沙田第一城周末兩日連錄5宗成交，為屋苑13個周末、即約3個月以來最旺。

明報記者 林尚民

據中原資料，十大屋苑過去兩日共錄24宗成交，較前周末再多2宗或9.1%，連續8周、即約兩個月錄得雙位數成交，為去年3至6月連續12個周末錄得雙位數字後首見，並且已連續兩周企穩20宗水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地與香港全面通關，本港亦未有跟隨美國加息，利好消息充斥，市場樂觀情緒持續上升，刺激樓市繼續升溫，整體樓市暢旺，現時正有多個全新盤蓄勢待發，相信樓市將持續暢旺。

代理指樓市樂觀情緒續升

另美聯分行統計，過去兩日十大屋苑錄約26宗成交，按周升約13%，是連續11個周末錄得雙位數水平。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，最近不少買家積極入市尋寶，在「陽春」氣氛持續下，二手交投亦同步「跟上」，估計短期樓市將延續「陽春」格局，一、二手有望同步「價量齊升」；至於樓價方面則料保持穩步回升之勢，未來兩個月甚至有望出現約3%升幅。

太古城3房1133萬沽 4年實蝕近兩成

十大屋苑中，以沙田第一城表現最為理想，中原資深區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城周末兩日錄5宗成交，創13個周末、即約3個月高位，本月暫錄得15宗成交。不過，屋苑新錄二手蝕讓成交，美聯分行助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城28座高層D單位，實用面積688方呎，3房間隔，以916.8萬元易手，實呎13,326元。原業主2019年880萬元購入，持貨近4年，帳面僅獲利36.8萬元或逾4%，若連使費計料實蝕約16萬元或2%。

新都城3房額印鬆綁 實蝕110萬

另外，太古城及新都城亦同錄二手蝕讓。中原地產分區營業經理莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城富山閣低層G室，實用面積684方呎，3房間隔，以1133萬元售出，實呎16,564元。原業主2018年9月以1288萬元購入，持貨約4年多，帳面蝕155萬元，若連使費料實蝕約230萬元或18%。美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳新都城三期2座低層H室，實用面積631方呎，3房1套間隔，以848萬元易手，實呎13,439元。原業主2020年1月905萬元購入，剛過3年額印期，帳面蝕57萬元，若連使費計料實蝕近110萬元或約12%。

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