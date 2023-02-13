新盤兩日售77伙 逾3個月最旺

【明報專訊】全面通關後，過去兩日周末雖然一手市場主要由貨尾盤支撐，但綜合市場消息稱，過去兩日共錄得約77宗新盤成交，除較前周末65宗增加約兩成外，亦創去年10月最後一個周末後，逾3個月最多新盤成交的周末。