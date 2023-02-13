moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

上水舖租賃近月升至雙位數

【明報專訊】受內地與香港全面通關帶動，舖位租務市場大為改善，其中作為「水貨客」集中地的上水區，表現尤其理想，過去兩個月每月均錄得13宗，較對上20個月每月只有單位數租務成交有所改善，而本月至9日，該區亦已有6宗租務成交。

本月首9日區內錄6宗租務成交

據中原（工商舖）資料統計，由2021年4月至2022年11月期間，共20個月，上水區每月只錄得單位數字舖位租務成交，但自去年12月傳出即將全面通關消息後，上水區租賃成交宗數顯著回升。

資料顯示，去年12月及今年1月均各錄得13宗成交，較過去按月單位數字的租賃宗數明顯上揚，而本月首9日亦錄得約6宗，反映租賃交投愈見活躍。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，整體工商舖租賃市場出現量跌價升的局面，據中原（工商舖）統計，1月市場共錄得約1169宗工商舖租賃成交，與去年12月宗數相若，微跌約7.2%；對比去年同期則減少約33.8%；而上月總租賃成交金額則錄約7953萬元，比去年12月回升近兩成，按年同期下滑約三成。

潘續指，雖然上月份租賃交投量回落，但成交金額表現理想，整體按月錄得上升，尤其商舖反彈力度最為明顯，上月商舖市場共錄約265宗租賃成交，較去年12月上調約2.7%，成交金額亦呈向好趨勢，上月商舖總成交金額錄得約3089萬元，按月急升逾兩成。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款