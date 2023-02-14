KOKO ROSSO一房料低於800萬

NOVO LAND 2B期擬增1期向隅客優惠

至於新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第2B期，則擬本周上載樓書及開放示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，現時銷售文件、示範單位等均處最後階段，今期將會再優化付款方法，亦會考慮向對上一期向隅客提供優惠。

星凱‧堤岸延至6月交樓

去年初的第五波疫情影響地盤施工進度，再有新盤項目宣布延遲交樓。原定下月底交樓的中洲置業火炭星凱．堤岸，昨日公布將關鍵日期推遲3個月，由原定3月31日，延至今年6月30日。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，發展商將透過律師樓，於日內發信通知業主延遲交樓安排。

星凱．堤岸自2021年10月開售至今累售879伙，佔全盤1335伙約65%，套現約90億元。發展商早前計劃保留部分單位收租，楊聰永指，看好東鐵沿線租務市場，將按原定計劃保留單位收租，惟實際伙數未定，目標呎租約55至60元。

一手昨沽40伙 澐璟佔7宗

綜合市場消息，本月新盤市場暫錄約355宗成交，其中昨日單日錄約40宗，當中更不乏大額成交。華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作、位於啟德跑道區的澐璟，昨連錄7宗成交，套現逾3.27億元。發展商透露，1組買家斥資約1.56億元連購1座8樓A室及B室兩個4房單位，成交價分別為8456.4萬元及7143.4萬元，實呎4.05萬元及3.82萬元。項目自去年底開售至今累售60伙，套現逾29.6億元。

另龍湖（0960）啟德尚．珒溋，昨日錄大手客連購3伙，涉資約8848萬元。成交紀錄冊顯示，售出單位包括1座31樓K室、1座32樓K室，以及低座E座5樓B室，實用面積由844方呎至1219方呎，成交價由2668萬元至3500萬元，實呎28,712元至31,754元。

[香港地產]