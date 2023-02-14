新都城3房958萬沽 5個月新高

溱柏二手今年首錄破千萬成交

元朗過去周末共錄得19宗二手成交，屬去年3月後、約10個月同期最旺，更不乏高價成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏新錄本年首宗破千萬成交，屬1座高層D室，實用面積974方呎，3房1套連書房及儲物房間隔，以1043萬元易手，實呎10,708元。原業主於2020年1月以945萬元購入，持貨滿3年額印期滿即轉手，帳面獲利98萬元或約一成。

另沙田第一城2房續破500萬元大關。中原地產資深區域營業經理陳敬天表示，沙田第一城2月暫錄約16宗成交，較上月同期約10宗升六成，其中43座中層B室，實用面積284方呎，2房間隔，以518萬元易，實呎18,239元。原業主2011年219萬元購入，帳面獲利299萬元或1.4倍。

業主移居內地 碧湖連辣稅蝕140萬

不過，個別急於沽貨的業主仍需勁蝕離場。美聯物業區域經理吳偉文稱，粉嶺碧湖花園2座中層F室，實用面積400方呎，2房間隔，以477萬元易手，實呎11,925元。原業主去年5月543萬元購入，持貨僅約9個月，決定移居內地放售單位，轉手帳面已蝕66萬元或約12%，若連辣稅及其他使費計，料原業主實蝕逾140萬元或約26%離場。

[香港地產]