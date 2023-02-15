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鼎珮攻凍倉數據中心 冀租金穩定 3項目皆處九龍 最快4月公布詳情

【明報專訊】本港與內地本月恢復全面通關，兩地人流及資金互動，勢將重新活躍，為本港經濟、樓市注入新動力。目前持有長沙灣現樓項目睿峰的VMS鼎珮，該公司合伙人馬宣義、董事總經理陳玉成接受本報專訪表示，鼎珮除會繼續在香港物色住宅發展新機會外，亦會在凍倉、數據中心這兩項範疇「插旗」，預計最快4月有具體公布，而看中凍倉和數據中心，主要是因為兩者均具有穩定租金收入，回報率有機會超過10厘。

明報記者 林可為

經歴3年新冠疫情洗禮，本港多種行業均遭到重創，惟今年1月起，內地與香港逐步恢復全面通關，令本港整體經濟、樓市氛圍頓見起色。

「經濟最惡劣時候已過去」

馬宣義、陳玉成認為，通關效應下，本港經濟最惡劣時候相信已過去；在看好經濟前景，及香港作為國際重要轉口港的地位不變的前提下，他們透露，鼎珮將進軍凍倉、數據中心業務。

他們指出，現時已物色到兩個位處九龍的舊工廈或地皮，適合發展作凍倉用途；另一同樣位處九龍的舊工廈，則適合作為數據中心，早前已就未來的供電問題完成研究，而相關項目最快4月會有較具體公布，現時不便透露涉及的具體投資金額。

向舊工廈埋手 回報料6厘

被問及為何看中凍倉、數據中心的發展前景，馬宣義、陳玉成指出，凍倉租戶的租約期起碼5年，數據中心租戶的租約期更動輒10年至15年，意味營運者可獲得穩定租金收入，預計租金回報率一般將有5厘至6厘，甚至超過10厘。

他們表示，香港天氣潮濕，夏天炎熱，無論電子產品、時裝、醫療器材和其他物資、肉類，均需要在凍倉儲存；與此同時，很多外國產品需要經由香港再運往內地，而中國產品出口到外國，亦需經香港轉運，市場對凍倉需求一直殷切，現時基本上屬零空置率；至於數據中心，在社會邁向智能化的年代，同樣是可看高一線的物業投資類別。

擬續拓住宅 無意建迷你戶

住宅發展方面，VMS鼎珮持有的長沙灣睿峰，近期成交表現不俗，馬宣義、陳玉成表示，公司一直在本港物色住宅新項目發展機會，但「不太喜歡規模太細的單幢項目，總樓面介乎20萬至30萬方呎、單位數量約400伙的項目就較合心水，公司理念是可為戶主提供較寬敞舒適的起居空間，所以未來若發展住宅單位，戶型不會過於迷你的骰。」

他們強調，在物色住宅新發展方面，目光不會局限於市區或新界，只要「計到數」，都會積極研究購入。

（發展商專訪）

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