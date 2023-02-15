KOKO 3期擬明開價 個別一房料低於600萬

此外，由港鐵（0066）及南豐發展、已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，加推54伙現樓餘貨，戶型涵蓋2至4房，實用472至1526方呎，扣除最高18.5%折扣後，折實價897萬至2952.1萬元，整批折實均呎18,945元，本周六開售。

LP10複式3906呎大戶將招標

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓指，項目自2021年初推出至今累沽784伙，佔全盤近九成；套現約93億元；南豐開放第2A座58及59樓A室複式特色大戶予傳媒參觀，實用3906方呎五套房連天台，為日出康城少見的大面積單位，天台設泳池，將招標形式出售，成交價料挑戰日出康城新高。

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，預計日內上載樓書；新地代理總經理陳漢麟指，項目由兩座組成，當中再劃分為1A座、1B座及2座，合共提供729伙，主打2房戶。

NOVO LAND 2B期快上樓書

另路勁（1098）集團銷售及市場推廣副總監陳健聰指，旗下黃竹坑站港島南岸晉環，2021年中推出至今累售約629伙、套現逾138億元後，同系屯門掃管笏管翠路全新樓盤，現正申請預售樓花同意書，預計第二季推出；項目提供約698伙，涵蓋開放式到四房設計，並設10餘幢洋房，實用面積最大5000方呎。