嘉里逾14億奪荃灣油柑頭住宅地 呎價4578元近估值上限 貴3個月前荔崗街地4%

明報記者 甘潔瑩

上述地皮位於油柑頭寶豐路，鄰近灣景花園，前方向南為卓能（0131）旗下的壹號九龍山頂，後方向北是屯門公路。區內有屬豪宅級屋苑，如泛海（0129）及高富諾合作發展的皇璧；亦有二手交投較多、樓齡逾40年的翠濤閣，現時平均實呎介乎1.05萬至1.09萬元。美聯測量師行董事林子彬表示，多幅地皮流標後政府終批出土地，主要與是次推出的地皮規模及投資額適中有關，故吸引發展商積極參與。由於地皮發展規模適中，投資風險較低，發展商入標價亦見積極，成交價亦合乎市場預期。他預計，項目以中小戶型住宅發展為主，提供1房、2房或細3房單位。

可建樓面31萬呎 料提供490伙

翻查資料，嘉里對上投得住宅官地已要追溯至2016年10月，當時以約72.7億元、每方呎樓面地價約21,206元投得九龍半山龍駒道3號（現已落成為緹外）地皮。嘉里近年先後投得多個港鐵（0066）及市建局項目，較近期中標的項目，要數到2021年12月，以55.878億元投得市建局土瓜灣鴻福街/銀漢街項目的發展權，以可建樓面逾44.37萬方呎計，每方呎樓面地價12,591元。

綜合市場人士估計，地皮在截標時的估值約11億至15.09億元，預計每方呎樓面地價約3500至4800元。上述地皮地盤面積近9萬方呎，可建樓面約31.4萬方呎，預計提供490伙，地皮規定單位實用面積最少約280方呎。賣地章程顯示，中標者須負責興建30個宿位的弱智人士輔助宿舍及停車處，但不會計算在總建築面積內，另需負責地皮一帶範圍的公共道路及山坡鋪設工程。

收10份標書 7個月反應最佳

地皮上周五截標，共收到10份標書，是7個月以來入標反應最佳的住宅官地，入標發展商大多為本地「大孖沙」，並以獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）、鷹君（0041）、遠展（0035）、佳明集團（1271），另有一家新加坡公司Hong Fok Corporation Limited參與競投，公司董事包括鍾斌銓等，過去曾在港發展西半山The Icon，因有買家收樓發現單位「縮水」而引起市場關注。